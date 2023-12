Alghero, presentato Dup e Bilancio di previsione: “Comune virtuoso”

ALGHERO – “Alghero si conferma comune virtuoso e porta in approvazione un bilancio sano e decisamente solido in netto anticipo rispetto al passato, con prospettive di crescita nei principali settori, nessun aumento delle tariffe e la garanzia della copertura per tutti i servizi ai cittadini, essenziali e non, come quelli del Centro Anziani, delle mense scolastiche, del servizio scuolabus, ma anche con l’apertura di nuovi come il micro nido appena inaugurato. Un fatto questo che conferma l’ottimo lavoro che sta svolgendo l’Amministrazione comunale, dalla Giunta, al settore finanziario a tutti i settori che hanno definito gli obiettivi per il 2024 in tempi così rapidi. Questo ci consente di guardare al futuro con grande ottimismo”. Parole del sindaco Mario Conoci all’indomani della presentazione in Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione 2024-2026 e del Documento Unico di Programmazione, nel quale sono contenuti tutti i principali obiettivi da realizzare nel corso dei mesi del 2024.

Con l’aggiornamento della normativa nazionale, tutti i documenti e gli atti che compongono il corposo bilancio dell’ente, una volta presentati in Aula, sono depositati ed all’attenzione dei consiglieri e della competente commissione per i prossimi quindici giorni, prima della discussione generale e successiva approvazione. Un bilancio che si distingue per la concretezza e determinazione nelle scelte, mantiene invariate e senza aumenti tutte le principali imposte locali e conferma i grandi investimenti sulle opere pubbliche, sulla qualità della vita e per il rilancio delle società partecipate, Secal e Alghero In House in particolare, in coerenza con le linee strategiche ed operative del Dup.