Alghero, nuovo percorso chirurgico dei pazienti oncologici

SASSARI – Inizia ad Alghero un nuovo percorso chirurgico all’interno dell’ospedale Civile: un progetto volto ad individuare dei processi aziendali per la presa in carico del paziente oncologico, in un’ottica di efficientamento delle cure e abbattimento delle liste d’attesa.

Negli scorsi giorni ad Alghero due donne, di 70 e 74 anni, affette da

carcinoma della mammella infiltrante, in seguito ad inquadramento

multidisciplinare, sono state sottoposte a stadiazione e ad intervento

di chirurgia oncologica radicale conservativa di quadranctetomia con

asportazione del linfonodo sentinella . Le donne sono state ricoverate

il giorno dell’intervento in regime di Week Surgery presso il Reparto di

Endoscopia, Week Surgery e Chirurgia Ambulatoriale di Alghero e

l’indomani mattina sono state dimesse in ottime condizioni.

Un lavoro di squadra che ha visto coinvolta in prima linea la Asl di

Sassari, con l’equipe della Ssd Endoscopia , Week Surgery e Chirurgia

Ambulatoriale, guidata dal dottor Carlo Pala, in collaborazione con lo

staff dell’Oncologia medica, della Radiologia e della Anestesia, ma che

vede anche l’indispensabile collaborazione con l’Aou di Sassari, con il

coinvolgimento della Breast Unit e dell’Istituto di Medicina Nucleare.

“La struttura di Endoscopia , Week Surgery e Chirurgia Ambulatoriale,

afferente al Dipartimento Interpresidio Alghero-Ozieri di Chirurgia

Specialistica e’ stata creata con lo scopo di dar vita ad Alghero di

un nuovo modello organizzativo che predilige il ricovero breve

(denominato Week Surgery) in grado di fornire le risposte migliori in

termini di tecnologie, competenze e, nel contempo, ridurre ricoveri

ordinari impropri con recupero dell’efficienza, unificando i pazienti

per intensità di cure e non per patologia. In questo percorso rientrano

anche i processi di presa in carico dei pazienti oncologici che, ora,

potranno avere ad Alghero una risposta alle diagnosi poste in sede di

screening. Il tutto in piena collaborazione interaziendale, in

particolar modo con la Aou di Sassari, che consenta di eseguire

interventi chirurgici su patologie oncologiche, e non, quali tumore

della mammella, del colon-retto, patologia tiroidea e della parete

addominale, che hanno visto drammaticamente aumentare le liste d’attesa

e al contempo hanno determinato “fuga” di pazienti verso altre Regioni”,

spiega il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

Ed è per dare gambe al progetto che la Direzione aziendale della Asl di

Sassari il 21 novembre scorso ha deliberato la convenzione con la

Medicina Nucleare della Aou di Sassari che consente di attuare la

tecnica del linfonodo sentinella mediante iniezione di radio tracciante

il giorno prima dell’intervento presso l’Istituto di Medicina Nucleare

di Sassari per poi eseguire il giorno successivo la procedura chirurgica

conservativa con l’individuazione ed asportazione del linfonodo

sentinella con la presenza in sala, insieme ai Chirurghi del Civile di

Alghero anche dei Medici Nucleari di Sassari.

Un percorso che ha visto entrare in sala le prime due donne proprio

negli scorsi giorni:

“Per eseguire l’intervento conservativo, evitando lo svuotamento

ascellare, con l’asportazione di tutti i linfonodi secondo le più

moderne linee guida internazionali, si è proceduto alla tecnica del

linfonodo sentinella in questo caso con radiotracciante, che rende

necessaria la collaborazione con l’Istituto di medicina nucleare della

Aou di Sassari, che consente ai medici di inoculare il radiotracciante

nelle pazienti, e il giorno successivo entrare in sala per asportare il

linfonodo sentinella con l’apparecchiatura per la ricerca del linfonodo

sentinella, detta gamma probe”, spiega il chirurgo Carlo Pala. “Il

trattamento multidisciplinare del tumore, in questo caso della mammella

– prosegue Pala – deve esser visto all’interno di una collaborazione

fra Aou cone Hub e Asl come Spocke, dove la Asl mette a disposizione i

propri specialisti, le proprie competenze, per il trattamento non solo

dei tumori della mammella, ma anche dei tumori del colon retto, facendo

capo alla stessa unità operativa di Week Surgery e endoscopia digestiva,

nell’ottica di una migliore ed più efficace risposta, con una riduzione

dei tempi di attesa per questi pazienti, ed una riduzionesignificativa

dei tempi di risposta tra la diagnosi e il trattamento chirurgico, con

l’impiego anche di nuove tecnologie, come per esempio per il tumore del

colon retto, l’utilizzo sempre maggiore delle tecniche video

laparoscopiche”.

Alcuni numeri della Struttura di Endoscopia , Week Surgery e Chirurgia

Ambulatoriale dell’ospedale Civile di Alghero, istituita con delibera

numero 224 del 17 Marzo 2023, e pienamente operativa da maggio.

Da maggio a Novembre sono stati eseguiti oltre 220 interventi chirurgici

in regime di elezione ed urgenza, di cui in particolare:

– 90 in regime di urgenza

– 33 interventi sul colon-retto di cui 26 per tumore e 7 per patologia

infiammatoria o non neoplastica.

– 25 interventi sono stati eseguiti con tecnica laparoscopica mini

invasiva di cui nello specifico 20 per cancro colorettale e 5 per

patologia benigna

– 43 pazienti sono stati operati in elezione per patologia di parete

addominale, di cui 8 con tecnica laparoscopica mini invasiva.

– 12 interventi per patologia neoplastica benigna e maligna della

mammella

– 14 interventi per patologia proctologica.

– 3 interventi di endocrinochirurgia di cui uno surrenalectomia con

tecnica laparoscopica

L’integrazione di Endoscopia e Chirurgia ha consentito di diagnosticare

circa 30 nuovi casi di tumore del colon retto che con la attivazione di

un percorso diagnostico-terapeutico breve, hanno potuto essere

rapidamente sottoposti ad esami di stadiazione e, dopo consulenza

oncologica, indirizzati verso un percorso di terapia neoadiuvante o

chirurgica con tecnica mini invasiva sempre all’interno dell’Ospedale

Civile di Alghero.