Alghero, mobilità sempre più “green”: parla Piras |video

ALGHERO – Cresce sempre di più la voglia di mobilità sostenibile nel territorio di Alghero. E questo grazie anche alle buone pratiche messe in campo dall’Amministrazione Comunale e dal Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta. Nella giornata di ieri Casa Gioiosa è stata teatro della presentazione della nuova Mazda MX 30 full elettric. Un veicolo a zero emissioni che rientra in un percorso sempre più “green” che mette da parte le energie derivanti dai fossili le quali, come anche deciso dal Governo Inglese, nel giro di pochi decenni, saranno solo un ricordo.

La sede del Parco, vista la sua naturale vocazione, è stata scelta come location dal Concessionario che ha messo in vendita il veicolo della casa automobilistica giapponese. Alla presentazione erano presenti il Presidente Tilloca, Direttore Mariani, Assessore alla Mobilità Piras, titolare concessionaria Luca Confalonieri, membro consiglio direttivo del Parco Grossi, il sindaco di Olmedo Faedda e il coordinatore della presentazione Romano Marcias.

Da tutti sono state sottolineate le azioni volte all’utilizzo di mezzi a impatto e inquinamento zero con l’assessore Piras che si è soffermato sull’imminente definizione del progetto che vede il posizionamento di circa 18 colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Un passaggio importante e in linea con le azioni messe in campo dal Parco come anche il progetto della valorizzazione del geosito di Capo Caccia, con l’investimento di 500mila euro della Rete metropolitana per la creazione dell’area sosta a Casa Gioiosa ed il servizio di collegamento al promontorio ed alle Grotte di Nettuno.