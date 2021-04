Alghero, hub al Mariotti: avanti con i vaccini

ALGHERO – Continuano le vaccinazioni nell’hub di Alghero situato presso la palestra al chiuso del Mariotti. Il campo è stato sistemato per essere utilizzato come parcheggio e come uno dei due punti di accoglienza (l’altro è da via Vittorio Emanuele, fronte distributore Agip). Obiettivo primario fare presto, oltre che migliorare qualche aspetto ancora perfettibile, derivante anche dagli elenchi forniti dall’Asl e pure dalla sempre più necessaria azione dei medici di base, nella giornata di ieri (Pasquetta) sono state vaccinate circa 800 persone.

Sul posto, oltre che il personale medico, infermieristico, anche diversi volontari e pure i rappresentanti dall’Amministrazione come l’assessore Andrea Montis, il presidente della commissione Sanità Christian Mulas e il consigliere comunale Alberto Bamonti che si prestano a supportare e coordinare le varie operazioni in particolare il “traffico” di persone e l’organizzazione di ingresso e uscita dall’hub. Tutto finalizzato a rendere l’attività più celere possibile.

Oggi, come riportato dal Sindaco Conoci, proseguono, come riferito dall’Asl con i cittadini con più di ottant’anni residenti nel Comune di Alghero che a oggi non avessero ancora ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19. Martedì 6 aprile: 11-12 dalla lettere A alla lettera B; 12-13 dalla lettera C alla lettera D; 13-14 dalla lettera E alla lettera F. Mercoledì 7 aprile: 9-10 dalla lettera G alla lettera H; 10-11 dalla lettera I alla lettera L; 11-12 lettera M; 12-13 dalla lettera N alla lettera O; 13-14 dalla lettera P alla lettera Q; 15-16 dalla lettera R alla lettera S; 16-17 dalla lettera P alla lettera U; 17-18 dalla lettera V alla lettera Z.