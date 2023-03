Alghero Experience, in cartellone il 4 agosto l’indie rock dei Verdena e Zen Circus

ALGHERO – “Nuove collaborazioni e gradite conferme, come quella con lo storico Festival Abbabula, per una stagione di eventi che si arricchisce ogni settimana di più e già si preannuncia particolarmente coinvolgente e ad altissima intensità”. Così Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero, incassa l’annuncio dei primi artisti che solcheranno l’ambito palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero in occasione della nuova edizione del festival organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili. Verdena e Zen Circus saranno tra i protagonisti della Festival Abbabula che per il secondo anno è presente con le sue proposte di grande caratura, legate all’ambito di indie cantautoriale e alternative del rock nazionale. Proprio come le due band che sbarcheranno lunedì 4 agosto nella grande venue di Maria Pia. Due band uniche, Zen Circus e Verdena, in una sola grande data per l’Alghero Experience. Una strepitosa serata da vivere fronte palco, tra l’amarcord e la scoperta, la contemporaneità dei testi e la potenza delle note che li avvolgono.

Una scarica di adrenalinica energia per il pubblico di Alghero e dell’intera Isola, due formazioni storiche che hanno saputo innovare, capaci di colpire dritti allo stomaco tra chitarre distorte e voci graffiate, ma anche di cullare chi li ascolta con ballate travolgenti perse fra onirico e realtà. Dopo aver annunciato l’ultimo grande appuntamento a chiusura delle date del tour indoor a Roma ed in attesa del tour europeo che vedrà il gruppo in tour all’estero, i Verdena si preparano ad un’estate ricca di live sui palchi dei maggiori festival italiani: tante le tappe già in calendario, una cerchiata in rosso è proprio quella di Alghero per il festival Abbabula. “Volevo Magia” è il loro ultimo album, vincitore del Premio come miglior disco dell’anno nel referendum di testate specializzate come Rolling Stone e Rockol.it. Lanciato il disco è partito un tour nei più importanti club italiani. Da “Volvonauta” ad “Angie”, da “Onan” a “40 secondi di niente” e “Nevischio”: questi sono solo alcuni degli indelebili brani che risuonano nella memoria dei fan della band bergamasca, nata nel 1995 ed attuale oggi più che mai.

Il biglietto unico per i due concerti al costo di 34,50 euro parterre e 46 euro tribuna, disponibili all’acquisto in prevendita a partire da oggi, lunedì 20 marzo, presso la sede della cooperativa Le Ragazze Terribili di via Roma 144 a Sassari, nelle biglietterie del circuito Boxoffice Sardegna e on line su TicketOne e Mailticket. Info-line 079278275, email info@leragazzeterribili.com.