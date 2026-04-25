“Alghero, emergenza abitativa: usare subito gli alloggi dell’Aeronautica a Fertilia”

ALGHERO – “Ad Alghero siamo ormai di fronte a una vera e propria emergenza abitativa. Non si tratta più di un disagio isolato, ma di una crisi strutturale che colpisce famiglie, giovani, lavoratori e anziani.

Affittare un appartamento è diventato un privilegio per pochi, mentre acquistarlo è fuori dalla portata di molti. I prezzi sono fuori controllo, gli stipendi restano fermi e l’offerta di case per residenti continua a ridursi, schiacciata dall’espansione delle locazioni turistiche brevi.

In questo contesto già drammatico, emerge una situazione che definire paradossale è riduttivo: a Fertilia, frazione di Alghero, 34 appartamenti dell’Aeronautica Militare risultano abbandonati da anni.

Si tratta delle ex palazzine per sottufficiali, costruite tra il 1937 e il 1938 insieme all’aeroporto della Nurra, oggi lasciate in uno stato di degrado inaccettabile. Nel 2025 si è arrivati persino al crollo del tetto di uno degli edifici, simbolo evidente di un abbandono protratto e irresponsabile.

Nonostante le ripetute richieste dell’amministrazione comunale, l’Aeronautica Militare e gli enti competenti non hanno fornito risposte concrete, preferendo lasciare questi immobili inutilizzati invece di destinarli a chi oggi una casa non ce l’ha.

Questa situazione è inaccettabile.

Non è tollerabile che, mentre decine di famiglie cercano disperatamente un’abitazione, beni pubblici restino vuoti e in rovina. È assurdo continuare a parlare di progetti e riqualificazioni mai realizzate mentre l’emergenza cresce giorno dopo giorno.

Chiediamo con forza:

l’immediata apertura di un tavolo istituzionale con l’Aeronautica Militare e l’Agenzia del Demanio;

un piano concreto e urgente per il recupero e la destinazione abitativa degli immobili di Fertilia;

interventi strutturali per contrastare la crisi abitativa ad Alghero, a partire dall’aumento dell’offerta di case per residenti.

Non si può più aspettare.

La casa è un diritto, non un privilegio. Lasciare 34 appartamenti vuoti mentre i cittadini non trovano un tetto sotto cui vivere è una responsabilità politica e istituzionale che qualcuno deve assumersi”.

Christian Mulas (PSd’Az)