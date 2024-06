Alghero e “Al Refettorio” nelle pagine de “Il Messagero” e Repubblica

Alghero, ancora, sui magazine e quotidiani nazionali. “La regina catalana sul trono di corallo”. Questo il titolo dell’articolo a tutta pagina, nella rubrica riguardante le mete turistiche “Dove andare”, dedicato dal noto quotidiano romano “Il Messaggero”. Dai cenni storici fino alle vie dello shopping arrivando alle attrazioni archeologiche, culturali e alle bellezze naturalistiche tra cui le spiagge e dunque i siti visitabili come le famose Grotte di Nettuno e l’Ecomuseo del Parco di Porto Conte senza dimenticare anche la possibilità di giungere nel comune catalano d’Italia grazie all’aeroporto, di fatto, cittadino, altra comodità che segna Alghero come meta tra le più visitate dello Stivale.

Ma non solo Il Messaggero. Intatti nelle pagine dedicate all’enogastronomia di Repubblica on-line si parla ancora d Alghero e nello specifico del noto ristorante “Al Refettorio” e nel caso specifico delle sue pizze negli spazi ad essa dedicati, davanti all’ingresso principale di vicolo Adami, in pieno centro storico; locale denominato “Refettorio Pizza e Casu”. Qui sapori nuovi e tradizione si incontrano nelle più diverse offerte per il palato di residenti e turisti che da anni incoronano il locale griffato dallo chef stellato Cristiano Andreini e gestito insieme ai fratelli Paolo e Francesco Pittalis come tra i migliori della Sardegna.

L’articolo sul Refettorio Pizza e Casu