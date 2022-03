Alghero con Trieste e Gorizia: identità e accoglienza

Alghero, 16 marzo 2022 – Comune di Alghero e Regione Sardegna insieme alle istituzioni del Friuli Venezia Giulia per la valorizzazione del patrimonio culturale e identitario che unisce Alghero alle terre dell’Istria, Fiume e Dalmazia. Terre che oggi sono pronte all’accoglienza, come Alghero, in un momento così delicato che mette in moto una catena di solidarietà senza confini. Una serie di incontri istituzionali hanno caratterizzato questi due giorni a Trieste, dove il Sindaco di Alghero Mario Conoci, il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, l’Assessore alla cultura Alessandro Cocco, su invito del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e del Sindaco di GoriziaRodolfo Ziberna hanno consolidato il rapporto che ha gettato le sue basi nel febbraio 2020, in occasione della visita ad Alghero dei due sindaci. L’occasione di ieri, nella prestigiosa sede dello Yacht Club Adriaco in cui si è tenuta la presentazione dell’Ecomuseo Egea-Una luce sulla memoria e del libro Locanda Fertilia-Il segreto della fertilità, presentato dal coautore del volume e promotore del progetto Egea, Mauro Manca, si inserisce nel più ampio progetto che punta a salvaguardare le radici delle persone giunte in Sardegna dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, ma anche, precedentemente, dal Veneto e dall’Emilia Romagna. “Alghero è una terra accogliente, lo dice la nostra storia. Il capitolo dell’esodo giuliano dalmata è una parte preziosa del nostro patrimonio culturale e identitario e vogliamo che venga preservato e tramandato alle giovani generazioni. La borgata di Fertilia rappresenta una testimonianza storica non solo per Alghero ma soprattutto per la Sardegna e ha in sé il valore dell’integrazione, simbolo dell’accoglienza. Il Comune di Alghero è pronto con la sua formidabile rete di associazioni, a continuare ad accogliere con lo stesso spirito i profughi ucraini”, così il Sindaco Mario Conoci sulla conservazione della memoria e sulla continuità di quel sentimento dell’inclusività degli algheresi. “Alghero con i comuni di Trieste e Gorizia pianifica iniziative di collaborazione sull’ importante tema della valorizzazione culturale di un momento importante della storia che ha toccato il nostro territorio – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Alessandro Cocco, che il giorno prima ha incontrato a Gorizia il Sindaco Ziberna e l’Assessore Silvana Romano – un tema che ha visto Alghero partecipare alla storia di Fertilia, con le sue le sue sofferenze e la sua partecipazione allo sviluppo economico della città.”