“Alghero, Città del disordine e della sporcizia”

ALGHERO – “Ho lasciato passare il Ferragosto, anche per evitare di fare pubblicità negativa a quella che era la “porta d’oro del turismo”. Oggi è la Città del disordine, della sporcizia, del traffico e parcheggi selvaggi, degli accessi alla città tra i più incurati delle città turistiche d’Europa.

Una perla di Città lasciata alla deriva, abbandonata all’autogestione di cittadini e turisti, non sempre educatissimi. Il servizio della nettezza urbana poi, penso che pessimo come quest’anno, non sia mai stato. Tutto un abbandono. Alghero, che dolore vederti ridotta così!2, queste le parole del coordinatore regionale della e consigliere comunale della Lega Michele Pais riguardo la pulizia e il decoro nel territorio comunale di Alghero.

Nella foto alcune immagini diffuse da Pais