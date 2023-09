Ospedale Civile di Alghero: cerimonia di donazione della famiglia Silanos

ALGHERO – “Un piccolo grande gesto a conferma della

grande levatura morale e umana di Andreino Silanos, un campione dentro e

fuori dal ring, che con educazione e semplicità e’ stato di esempio ai

tanti algheresi e sardi che hanno cercato di seguire le sue orme, e

grazie ai suoi insegnamenti sono diventati uomini e donne migliori”. E’

questo il messaggio che il Direttore Generale della Asl di Sassari,

Flavio Sensi, ha voluto inviare alla famiglia del pugile professionista,

le cui gesta sportive sono state racchiuse in un libro omonimo e il cui

ricavato è stato donato interamente all’acquisto di due holder pressori,

uno sterilizzatore a secco e due misuratori di pressione, donati al

reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Civile di Alghero, la

struttura che ha seguito il signor Silanos durante le varie fasi della

sua malattia.

Andreino Silanos, boxer di fama internazionale di origini algheresi,

nella sua lunga carriera conquistò il titolo Italiano dei pesi Pro

Piuma nel dicembre 1964 e fu sfidante al titolo Europeo nel 1966. Alla

sua morte i figli Stefano e Alessandro hanno pubblicato un libro sulla

vita del padre, pubblicato da edizioni del Sole.

“Nostro padre e’ stato seguito nel reparto di nefrologia e dialisi di

Alghero per diversi anni. In occasione della pubblicazione e vendita del

libro, che racconta la sua vita sportiva pugilistica, io e mio fratello

Alessandro abbiamo deciso di donare l’intero incasso della vendita del

libro, sotto forma di materiale, al Reparto dialisi. Una riconoscenza

dovuta per la disponibilità e professionalità che tutto lo staff medico

e non hanno avuto nei confronti di nostro padre. Cogliamo l’occasione

per ringraziare il Dott. Dilauro la dott.ssa Ginnani e Finetti e tutto

il personale medico e infermieristico del reparto dialisi dell’ ospedale

civile di Alghero”, ha detto durante la piccola cerimonia Stefano

Silanos, a cui hanno partecipato anche il direttore sanitario della Asl,

Vito la Spina, e la direttrice socio sanitaria, Annarosa Negri.

Andreino Silanos, da professionista, disputò 33 incontri nell’arco sette

anni, vincendone 29 (10 dei quali per ko) e perdendone solo 4. Una

carriera segnata dalla conquista del titolo italiano dei piuma nel 1964,

e dal match per il titolo europeo nel 1966.

“Grazie alla donazione sarà possibile gestire in autonomia la

sterilizzazione di ferri e garze, con un enorme risparmio in termini di

tempo e risorse per il personale sanitario della struttura”, ha detto la

responsabile della struttura di Nefrologia e Dialisi della Asl di

Sassari, la dott.ssa Giovanna Pisanu, parlando della sterilizzatrice,

che ha aggiunto come gli Holter pressori:, “saranno utili alla

rilevazione delle alterazioni della pressione ematica sistemica dei

pazienti emodializzati che si presentano instabili, come gli Ipertesi

(che assumono il farmaco) e ipotesi con gravi collassi durante la

dialisi. Inoltre la rilevazione pressoria nell’arco delle 24 ore, con un

intero giorno di registrazione, consente di verificare se le

oscillazioni pressorie sono presenti nel paziente a prescindere o se,

invece, sono dovute allo stress sull’organismo esercitato dalla

dialisi.”, conclude la Pisanu.

Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Alghero, Mario Canoci,

“Andreino Silanos è stato un grande professionista e un grande uomo, un

esempio per la nostra Comunità, e ora la famiglia prosegue la strada

avviata dal padre”. Per il presidente del Consiglio Regionale della

Sardegna, Michele Pais: “un modo questo per continuare a onorare la

memoria di questo grande professionista, che e’ stato campione non solo

sportivo ma anche di vita e di generosità”.