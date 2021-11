Alghero, censimento al via: lettere alle famiglie

AGHERO – Per questa rilevazione censuaria le famiglie campione hanno ricevuto una lettera informativa, a firma del Presidente dell’Istat, che invita la famiglia a compilare il questionario tramite il canale web (online), collegandosi al sito indicato e utilizzando le credenziali d’accesso comunicati con la stessa. In alternativa alla compilazione autonoma del questionario online, le famiglie possono recarsi presso i Centri Comunali di Rilevazione (CCR) istituiti nel proprio Comune per compilare il questionario con il supporto di operatori comunali.

A partire dall’8 novembre, i Rilevatori e gli Operatori del Centro Comunale di Rilevazione intervengono nella fase di recupero delle mancate risposte, per sollecitare e/o intervistare le famiglie non rispondenti.

In questa fase i Rilevatori muniti di tablet condurranno interviste faccia a faccia presso il domicilio della famiglia, mentre gli Operatori di back office potranno contattare le famiglie per interviste telefoniche.

Tuttavia le famiglie possono ancora compilare il questionario online autonomamente da casa o da un’altra postazione (ad esempio in ufficio) oppure recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione Presso il CCR è possibile compilare il questionario in autonomia (ricordando di portare con se la lettera informativa con le credenziali) utilizzando una postazione dotata di pc con accesso ad Internet, oppure effettuare un’intervista con un operatore comunale.

Le famiglie campione possono contattare telefonicamente il CCR e chiedere se è possibile effettuare un’intervista telefonica, per impossibilità a recarsi presso il Comune. È importante ricordare che se la famiglia compila il questionario presso il CCR in maniera autonoma, deve utilizzare le proprie credenziali. Se invece procede attraverso l’intervista faccia a faccia, le credenziali devono essere quelle dell’Operatore di back office.

Il Centro Comunale della Rilevazione del Comune di Alghero si trova presso gli Uffici Anagrafici di via Catalogna, 52 – 58 e risponde al numero di telefono 079 9978614. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Da ricordare che partecipare al Censimento è un dovere morale ancor prima di un obbligo di legge, la cui violazione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa