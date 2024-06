Alghero Calcio, Gian Marco Giandon sarà ancora lui l’allenatore

ALGHERO – L’Alghero inizia a mettere le basi per la prossima stagione ripartendo da Gian Marco Giandon. Sarà ancora lui l’allenatore della prima squadra dopo una splendida cavalcata che ha riportato i giallorossi in Eccellenza dopo nove anni.

Con mister Giandon la società algherese ha voluto avviare un progetto ambizioso imperniato sui giovani e sulla loro crescita grazie soprattutto alla stretta collaborazione con il Cagliari. Un progetto che ha dato subito i suoi frutti, con il ritorno nel massimo campionato regionale grazie al doppio successo nella finale play-off di Promozione.

Ora l’Alghero e Gian Marco Giandon hanno confermato la loro voglia di proseguire il percorso insieme. Un legame amplificato dall’affetto che i tifosi hanno riservato all’allenatore nel corso di tutta la stagione.

Ecco le sue prime parole: «Soddisfazione e un ringraziamento alla società per avermi rinnovato la fiducia, nel segno della continuità di un percorso iniziato insieme la scorsa stagione e di un progetto serio che è partito due anni fa. Siamo già al lavoro per programmare la prossima stagione, l’Eccellenza è un campionato impegnativo, difficile ma anche molto stimolante. Allestiremo una squadra competitiva, funzionale al progetto, affamata e con un’identità ben precisa, con l’obiettivo di far crescere ancora l’entusiasmo dei nostri tifosi. Sarebbe bello, aggiungo, poterlo fare al Mariotti».