Alghero, buoni spesa: domande entro il 20/12

ALGHERO – Iniziano gli interventi previsti dal D.L. 154/2020, cosiddetto Ristori ter, articolo 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”. In conseguenza della difficoltà economica, della chiusura forzata di gran parte delle attività produttive e di erogazione di beni e servizi l’Amministrazione ha voluto attivare immediatamente le ulteriori azioni a sostegno della popolazione con l’utilizzo dei fondi riconosciuti al Comune di Alghero pari ad euro 300.624,61. L’Amministrazione ha avviato la procedura per l’assegnazione di “Buoni Spesa” per generi alimentari e/o la fornitura di farmaci e beni di prima necessità in favore delle famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica Covid-19.I “Buoni Spesa” saranno erogati nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella Tessera Sanitaria (codice fiscale) dei beneficiari. Le domande dovranno essere presentate online entro le ore 24:00 del giorno 20.12.2020 mediante utilizzo della piattaforma SICARE accessibile dal sito web del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it o direttamente dal seguente link https://voucher.sicare.it.

Ad Aprile il Settore dei Servizi Sociali è stato impegnato giorno e notte nella predisposizione del precedente analogo provvedimento che ha raggiunto 3480 cittadini algheresi. I numeri della popolazione che ha subito gravi danni dall’emergenza sanitaria si aggirano intorno al 10% degli abitanti algheresi. “Questa volta abbiamo cercato di rendere più facile l’utilizzo dei buoni spesa, infatti il contributo che verrà riconosciuto alle famiglie algheresi che ne faranno richiesta sarà caricato come credito sulla tessera sanitaria che potrà essere utilizzata per il pagamento”, precisa l’Assessore ai servizi Sociali Maria Grazia Salaris .

In via residuale ed eccezionale per coloro che non siano nelle condizioni di presentare la domanda on line in autonomia, sarà possibile avere il supporto di un operatore dei Servizi Sociali, previo appuntamento, contattando i seguenti numeri telefonici 079/9978570- 079/9978566 solo ed esclusivamente nelle giornate: – 14/12/2020 – dalle ore 9,30 alle ore 13,30 – 15/12/2020 – dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle 17,00. Al fine di ottimizzare il tempo da dedicare al singolo appuntamento l’utente dovrà necessariamente avere a disposizione tutte le informazioni richieste per l’istruttoria contenute nel modulo informatico dell’istanza, visionabile nel sito istituzionale dell’Ente. Le domande presentate in modalità diversa da online saranno istruite solo successivamente alla lavorazione di quelle presentate on-line in forma autonoma. Si raccomanda pertanto l’utilizzo prioritario della modalità di presentazione online.l’Avviso pubblico con le modalità di adesione è visionabile sul sito istituzionale del Comune di Alghero all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it alla sezione Servizi al Cittadino – bandi avvisi graduatorie