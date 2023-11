Alghero, assente un pediatra: emergenze e notturne a Sassari

SASSARI – A causa dell’assenza improvvisa di uno dei quattro pediatri in servizio presso la Sc di Pediatria e Nido dell’ospedale Civile di Alghero, la Asl di Sassari comunica alla

popolazione che, sino al reintegro dell’organico medico, prende atto dell’impossibilità di mantenere attivi i turni di pronta disponibilità e, vista l’impossibilità di reperire in ambito regionale medici

specialisti in Pediatria, in accordo con la Aou di Sassari e l’assessorato regionale alla Sanità, dispone che le urgenze pediatriche negli orari notturni e nelle giornate festive vengano centralizzate nell’Hub di Sassari. La Sc di Pediatria e Nido dell’ospedale Civile di Alghero, con il personale attualmente in servizio, garantirà l’attività ambulatoriale e le consulenze specialistiche pediatriche dalla ore 08.00 alle 20.00.