Alghero, Aeroporto nazionale e stagionale: alt ai voli esteri. Tagliato pure il “ponte” con Barcellona

ALGHERO – Pessime notizie dal fronte aeroporto. Al via la terza winter senza neppure un volo internazionale: il Riviera del Corallo saluta gli ultimi turisti nel peggiore dei modi. Chiusi tutti i collegamenti con l’Europa fino alla prossima Summer 2025, così raggiungere Alghero e il nord Sardegna diventa decisamente difficile.

E tutto questo, nonostante le reiterate e diffuse promesse di crescita e destagionalizzazione annunciate in questi anni dove, è evidente, il distacco tra scalo e tessuto sociale e soprattutto politico è come mai prima. Rimangono operativi soltanto pochi voli nazionali: Milano Linate e Roma Fiumicino in continuità territoriale con Ita Airwais e Pisa, Bologna, Bergamo, Malpensa e Napoli con Ryanair.

A rendere ancora più scandalosa la situazione è il taglio dei ponti con la Catalogna nonostante i legami che uniscono le due sponde di Sardegna e Spagna e le tante progettualità in essere e decantate. Così raggiungere Barcellona da Alghero sarà possibile soltanto grazie all’unico collegamento internazionale superstite una volta alla settimana dal Costa Smeralda di Olbia (Volotea).