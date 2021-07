Alghero: 60 contagi, ma zero ospedalizzati

ALGHERO – L’Amministrazione Comunale informa sulla situazione dei contagi in città. I dati comunicati oggi, 19 luglio dall’Ats sull’andamento della pandemia sono i seguenti: i positivi totali sono 60, nessun ospedalizzato. Le persone in quarantena sono 37. Dunque, in linea con quanto sta accadendo anche in altri luoghi, i contagi sono cresciuti ma non ci sono ospedalizzati. Ciò vuole dire che i vaccini stanno facendo effetto e soprattutto che il virus, pur circolando di nuovo, è molto meno letale degli scorsi mesi ed è anzi arginato nei suoi effetti peggiori.