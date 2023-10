Al via il piano degli asfalti, plauso di Forza Italia a Peru e Caria

Forza Italia Alghero plaude al corposo intervento di manutenzione degli asfalti cittadini, necessario dopo i numerosi interventi ai sottoservizi – dalla rete del gas ad Abbanoa, passando per l’Enel – ugualmente indispensabili per porre fine ai disagi e migliorare la qualità dei servizi. Non è un caso che l’amministrazione abbia deciso di intervenire in questo particolare momento, attendendo la conclusione dei lavori delle varie ditte e predisponendo un grande e unitario piano di asfalti piuttosto che interventi-tampone. Sul fronte dei cantieri, va sottolineata l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, e in particolare modo dell’Assessorato al Demanio, che ha redatto recentemente il Regolamento di manomissione stradale, che permette al Comune di avere un quadro dettagliato degli interventi in programma e che prevede la presentazione di una fideiussione, da parte delle ditte, come garanzia per il compimento dei lavori previsti. Non solo, ad Abbanoa è stata chiesta una mappatura delle reti idriche cittadine onde evitare spiacevoli disagi che si ripercuoterebbero sui cittadini.

Si tratta di tanti, piccoli accorgimenti che l’Amministrazione comunale ha voluto adottare anche nell’ottica di una corretta gestione e spendita delle proprie risorse. Dopo la manomissione del manto stradale per gli interventi che, ribadiamo, erano necessari ora si provvede con un grande investimento, cui ne seguirà un altro, per restituire agli algheresi strade percorribili e sicure con un intervento uniforme e non a macchia di leopardo. Un plauso dunque al grande impegno degli assessori Peru e Caria per aver progettato, finanziato e varato le opere. Un impegno che è frutto di ben precisi indirizzi politici del gruppo e del direttivo di Forza Italia Alghero.