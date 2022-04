Al Teatro Parodi le melodie Cordemar di Franca Masu

PORTO TORRES – Una varietà di suoni e di generi musicali che generano emozioni, arrangiamenti di melodie eleganti e originali. E’ uno spettacolo di armonie quello offerto dall’artista algherese Franca Masu con il suo ultimo album “Cordemar” che , sabato 30 aprile alle ore 22, presenterà al pubblico del Teatro comunale Andrea Parodi, a Porto Torres. Il nuovo cd dell’artista è una fusione di cinque brani d’amore origianali, che firma nel testo e nella melodia, con altrettanti brani della tradizione musicale occidentale, pezzi d’autore molto noti al pubblico, fra cui la versione “Vuelvo al Sur” di Astor Piazzolla e “Ti ruberò” di Max de Aloe, tutti cantati rigorosamente in catalano.

La straordinaria interprete Franca Masu, considerata l’esponente più internazionale della antica cultura catalana, sceglie la formula dello showcase, per rivelare allo scrittore e poeta Raffaele Sari Bozzolo anche il lato della compositrice, della donna e della sua quotidianità, nel suo rapporto con la scrittura, la poesia e l’arte, ma anche la cucina, la famiglia e persino gli affetti, il mare, la sua Alghero e il pubblico. Con lei un prezioso musicista, il chitarrista Luca Falomi che la accompagnerà in alcuni dei brani che più hanno segnato il suo percorso di ricerca musicale e in alcuni dei temi più intimi di Cordemar. Gli arrangiamenti dai forti colori jazz sono curati da Falemi insieme al contrabbandista Salvatore Maltana e alla pianista Sade Mangiaricina.

Nel nuovo lavoro discografico una intensa presentazione poetica intitolata “Le sirene esistono” del musicista Paolo Fresu che sottolinea l’appassionante viaggio della cantante tra la varietà di linguaggio, le armonie, i controcanti e i contrappunti unici nella loro eleganza ed efficacia. Franca Masu con sei album alle spalle riscopre e difende le sue radici, dipinta nel suo album come una sirena che con il suo canto ringrazia la terra e il mare. Il concerto si inserisce nel ricco di calendario delle manifestazioni “Musicando per la città”, eventi programmati in occasione del trentennale dell’Associazione Musicando Insieme di Porto Torres a cura del direttore artistico Donatella Parodi, per la stagione concertistica iniziata il 13 marzo e che si concluderà il 28 maggio.