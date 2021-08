Al Museo del Corallo, il libro “Mia stella caduta”

ALGHERO – Giovedì 26 agosto ore 19, la libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero presenta nel giardino del Museo del Corallo l’ultimo libro di Maria Antonietta Macciocu, “Mia stella caduta” edito da Golem edizioni. L’autrice dialoghera’ con Bianca Pitzorno. Necessaria registrazione e Green Pass per accedere all’evento. Dietro ogni stella caduta ci sono desideri, speranze, illusioni, l’attimo in cui sembra che tutto sia possibile. Come per Fiorenza. Dal bigottismo provinciale del secondo dopoguerra ai venti mondiali di nuove libertà, dall’isola periferia della storia ai fermenti del continente, dalle velleità giovanili alla realtà di giorni comuni, la vita di Fiorenza si snoda tra ribellioni, amicizie, politica, amori, scelte, delusioni e adattamenti. Una vita come tante a cavallo di due secoli di vistosi cambiamenti. In compagnia di musiche care a più generazioni e sullo sfondo di tempi indispensabili per la nostra memoria collettiva, il romanzo racconta con ironia e tenerezza la storia di una bambina, ragazza, donna vissuta in anni in cui anche il privato diventava politico ed entrambi destinati a fare i conti con altre realtà. Da dove siamo partiti a dove siamo arrivati, per non disperdere il ricordo di un paese giovane e dinamico, forte di grandi speranze e di altrettante conquiste, energia per resistere al presente e avviare il futuro.