Agro senz’acqua, “Abbanoa non chieda le bollette passate”

ALGHERO – “La borgata algherese è rimasta per quasi 3 mesi senza acqua potabile. Ma nonostante questa situazione a dir poco scandalosa Abbanoa potrebbe recapitare comunque le bollette agli abitanti di Maristella. Oltre il danno la beffa”. Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale il consigliere Valdo Di Nolfo è intervenuto sulla questione. “Serve una presa di posizione dura da parte dell’amministrazione, non ci si può girare dall’altra parte. Abbanoa ha disatteso tutte le nostre richieste, i cittadini e le cittadine di Maristella sono vittime dell’incapacità di risolvere la situazione da parte di Abbanoa e del silenzio complice di chi amministra la città – dice Di Nolfo – Tantissime famiglie hanno speso centinaia e centinaia di euro per farsi portare l’acqua potabile da privati direttamente nelle loro cisterne. Chiediamo con forza che Abbanoa non invii le bollette per il periodo in cui l’acqua non è stata potabile, 3 mesi senza servizio, che l’amministrazione che guida la città – conclude Di Nolfo – si faccia carico di questa richiesta da portare sul tavolo della partecipata regionale”.