Agro, Lai a Desogos: basta scontri, si deve collaborare

ALGHERO – “Leggiamo il comunicato della Signora Tonina Desogos, Presidente del comitato di Maristella, con tristezza e soprattutto con sgomento. Infatti, entusiasti della notizia dei finanziamenti regionali ottenuti grazie all’azione congiunta del Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais e del Sindaco di Alghero Mario Conoci, abbiamo pensato immediatamente ad una assemblea pubblica in cui si potesse spiegare nel dettaglio ai cittadini la serie di azioni intraprese per il raggiungimento di questo importante traguardo per la bonifica algherese.

Siamo sempre stati convinti dell’importanza e dell’efficacia dell’azione sinergica tra più individui, ragion per cui siamo stati felici di invitare via email tutti gli altri comitati a tale evento. Ma, proprio per il valore che attribuiamo alla collaborazione, è stata nostra cura chiamare telefonicamente personalmente i presidenti dei vari comitati tra cui anche la Signora Desogos. La nostra era una richiesta sincera di collaborazione, una richiesta di appianare tutte le vecchie incomprensioni che fino ad ora vi sono state, senza spostare l’ago della bilancia delle colpe o dei meriti da nessun lato. Le nostre parole al telefono sono state sinceramente e chiaramente indirizzate verso un nuovo inizio di collaborazione perché questa potesse portare a risultati sempre maggiori per le borgate che altro non fanno che parte di un unico grande territorio. Dietro ad un comitato ci sono lavoratori, lavoratrici, madri, padri, che tolgono il loro tempo ai propri cari o alle proprie attività personali per dedicarsi al raggiungimento del bene comune con passione e in maniera totalmente gratuita e non è una gara a chi è il più bravo o il più capace .

La risposta della Signora Desogos, durante il nostro colloquio telefonico, ci è sembrata sinceramente propositiva tanto che eravamo convinti di aver abbattuto finalmente questo inutile muro che si è creato.

Ma è palese che ci eravamo sbagliati perchè oggi leggiamo un comunicato con parole di disprezzo che riteniamo di non meritare. Quello che meritavamo certamente invece era una telefonata sincera in cui la signora Desogos ci dichiarasse apertamente che non era interessata ad accettare il nostro invito nè tantomeno ad alcuna collaborazione con il nostro comitato, senza dare vita ad una telefonata che ad oggi ci è parsa come una completa farsa. Rimaniamo comunque fermi sull’importanza di un’azione sinergica tra i comitati in una parte dell’agro così lontano dalla città e non mancheremo di continuare ad invitare la Signora Desogos ogni qualvolta si ripresenterà la necessità di fare rete”.