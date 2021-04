Aggressione carcere Alghero, solidarietà di Pais

ALGHERO – “Massima solidarietà e vicinanza al sovrintendente di Polizia Penitenziaria di Alghero aggredito da parte di un detenuto extracomunitario. Tale aggressione pone in evidenza il gravissimo problema della carenza di organico che costringe gli agenti della polizia penitenziaria ad operare in condizioni di scarsa sicurezza. In questo senso mi unisco alla richiesta formulata dal commissario regionale della Lega, On. Eugenio Zoffili che ha assicurato l’impegno della Lega per consentire l’adozione di adeguati strumenti in grado di assicurare l’incolumità degli agenti, spesso costretti a lavorare in condizioni difficili. La Lega sarà sempre al fianco delle donne e degli uomini in divisa. All’agente ferito va dunque la mia vicinanza umana e il ringraziamento per la preziosa opera svolta al servizio delle istituzioni”.

Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais