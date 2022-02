Aeroporto, nigeriana sbarca con mezzo kg di eroina

ALGHERO – All’aeroporto di Alghero è stata arresta una nigeriana proveniente dallo scalo di Milano Malpensa. La donna alla vista dei militari ha mostrato da subito un atteggiamento agitato e nervoso, cosi è stato riferito dagli inquirenti. Fermata e sottoposta al controllo dagli agenti della Dogana e il personale della Guardia di Finanza, ha negato di possedere droga ma a un controllo più dettagliato, sono stati rinvenuti 6 ovuli, di cui 2 occultati nel bagaglio e 4 nelle scarpe indossate, contenenti complessivamente 84 grammi di una sostanza stupefacente, risultata essere eroina, come da esame speditivo eseguito mediante Drop test.

Sentita l’Autorità Giudiziaria competente, la passeggera è stata accompagnata successivamente all’Ospedale Civile di Alghero per eseguire esami ginecologici e radiografici, dai quali è emersa la presenza nel corpo di ulteriori 41 ovuli, che sono risultati contenere circa 490 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente eroina, successivamente repertati e sottoposti a sequestro. La donna è stata portata in carcere. E’ il secondo caso in pochi giorni di cittadini nigeriani che sbarcano con notevoli quantitativi di eroina all’Aeroporto di Alghero