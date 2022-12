Aerei, questione Alghero: Moro incontra il viceministro il 4/01

CAGLIARI – “Abbiamo fissato un incontro tecnico per il 4 gennaio prossimo con Ministero dei Trasporti, Enac e Regione Sardegna che ci consentirà di garantire, con una procedura di emergenza, i collegamenti tra l’aeroporto di Alghero e gli scali di Roma e Milano. Su questo punto l’attenzione del Governo è massima così come è massimo il sostegno alla Regione per un modello sardo di continuità che sia corrispondente alle esigenze della Sardegna”. Così l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, oggi a Roma, al termine dell’incontro con il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, al quale ha partecipato anche il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda.