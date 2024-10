Ad Alghero riparte la Confcommercio, nuova sede in centro | foto e video

ALGHERO – Il Commercio è una delle colonne dell’economia. In particolare, come noto, il segmento del “ricettivo” che, in territori come il nostro, di fatto, traina il settore e garantisce continuo ossigeno al tessuto sociale. Ma non basta. Infatti, dati alla mano, è evidente che tale sostegno è sempre relegato a pochi mesi, dunque non strutturato e soprattutto gli altri ambiti ovvero i “pubblici esercizi” soffrono sempre di più.

E ciò anche alla luce di una mancanza di programmazione amministrativa e politica che questa zona della Sardegna attende da anni, in particolare gli agognati piani del Commercio, Litorali e Urbanistica oltre quello dedicato ai Servizi.

Ma proprio per garantire maggiore vicinanza e sostegno a questo settore così importante, la Confcommercio ha aperto una nuova sede della centrale via Cagliari. Un presidio importante voluto dal presidente territoriale Massimo Cadeddu insieme ai vertici, presidente Confcommercio nord Sardegna Sebastiano Casu, e dai vice presidenti vicari Edoardo Oggianu e Salvatore Brichetto.

Taglio del nastro, dei nuovi uffici, alla presenza, non solo dei referenti della confederazione, anche dei vertici della Guardia di Finanza, dell’assessore competente Ornella Piras, del presidente del Consiglio Mimmo Pirisi, dell’assessore Enrico Daga, del dirigente regionale del Pd Mario Bruno, del consigliere comunale e storico commerciante Emiliano Piras, del consigliere comunale Pietro Sartore, del consigliere comunale Giampietro Moro e di altri imprenditori e commercianti locali come segno benaugurale di questa nuova ripartenza della Confcommercio ad Alghero.

ECCO LE PAROLE DEL VICE PRESIDENTE BRICCHETTO:

https://www.youtube.com/watch?v=4LmHc2gWcrU