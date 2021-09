Ad Alghero il “Festival del Turismo itinerante”

ALGHERO – Raccontare una Sardegna da vivere e visitare tutto l’anno, promuovere un’isola accogliente d’inverno come d’estate grazie a un patrimonio naturalistico, culturale, storico ed enogastronomico unico. È la missione che l’Associazione Camperisti Torres affida, insieme a un nutrito partenariato pubblico-privato, al “Festival del turismo itinerante e delle attività ludico sportive all’aria aperta”, in scena ad Alghero dall’1 al 3 ottobre. La seconda edizione dell’evento internazionale si pone come occasione per raccontare come l’emergere di nuovi turismi sia per la Sardegna lo strumento per ampliare una stagione ancora troppo legata ai flussi marino-balneari nonostante la possibilità di esperienze di viaggio uniche e varie anche lontano dalla stagione estiva.

Il Festival dura tre giorni, ma tra settembre e ottobre sarà oltre un mese intero di eventi, tra attività ludiche e sportive all’aria aperta, escursioni, visite guidate nelle città e nei Parchi e tour alla scoperta delle eccellenze dell’artigianato e della filiera agroalimentare ed enogastronomica sarda. La tre giorni algherese sarà una vetrina sul turismo attivo caratterizzato dal viaggio, dal rapporto diretto coi luoghi, col patrimonio di biodiversità animali e vegetali, con le comunità, la loro storia, le loro tradizioni e le loro identità linguistiche, culturali e artistiche.

L’evento, inserito nel cartellone di “Salude&Trigu” della Camera di Commercio di Sassari, è patrocinato da Comune di Alghero e Fondazione Alghero, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Provincia di Sassari e tanti altri attori sociali, economici e culturali. Il programma, ricchissimo, spazia tra convegni, seminari, escursioni, visite guidate, rassegne musicali, cammini, trekking, cicloturismo, mountain bike, kayak, sup, windsurf, tiro con l’arco, laboratori didattici sui giochi tradizionali della Sardegna, degustazioni e valorizzazioni delle produzioni locali, con un presidio stabile di Campagna Amica e delle aziende certificate del Parco naturale regionale di Porto Conte e del Flag Nord Sardegna.

Negli auspici di chi l’ha pensato, l’appuntamento porterà ad Alghero e nel Nord Ovest Sardegna alcune migliaia di turisti, a iniziare da una quota sempre crescente di viaggiatori internazionali che praticano il turismo itinerante e le attività sportive in ambiente aperto. Ci sarà anche spazio per camper e altri veicoli a misura di viaggio.

Grazie all’intesa con Confcommercio Nord Sardegna, Confesercenti, i consorzi turistici Riviera del Corallo e Golfo dell’Asinara, Domos, Parco, camping e villaggi turistici di Alghero, il pubblico del festival sarà ospitato a condizioni vantaggiose e potrà usufruire di pacchetti turistici disegnati per differenti target. La collaborazione con Assonautica Nord Sardegna amplierà l’offerta delle cose da mettere in mostra. È il caso del progetto Cambusa, una best practice in tema di integrazione tra filiera del turismo nautico e filiera delle produzioni agroalimentari locali e di qualità.

Il partenariato comprende anche Uisp Sassari, Acli Sassari, Asd In Sardegna, Asd Sardegna Sport&Natura, Asd Alghero Bike, Asd Iolaos, Asd Kayakers Nord Sardegna, Asd Arcieri Torres, Compagnia Arcieri Corax Alghero Asd, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, TaMaLaCa, guide turistiche e ambientali e associazioni camperistiche sarde. Saranno loro i protagonisti delle innumerevoli iniziative di promozione delle attività ludiche e sportive che la Sardegna consente dodici mesi all’anno.

Partendo da analisi e dati che sono il frutto di una puntuale ricerca sulla dimensione e il carattere del turismo itinerante nell’isola, il Festival offrirà anche occasioni di dibattito e confronto grazie a convegni e seminari cui prenderanno parte le istituzioni, le amministrazioni locali, le associazioni economiche e del lavoro. Obiettivo dichiarato: valutare l’apporto e le potenzialità del turismo itinerante nell’ambito del sistema turistico della Sardegna.

Di seguito il programma dell’evento



Il Programma

Venerdì 1° ottobre

Arrivi e sistemazione – presso, i camping convenzionati, i villaggi turistici, le strutture alberghiere, i bed and breakfast e le aree sosta camper individuati dall’Amministrazione Comunale.

Piazzale della Pace

– Area Food – Presidio di “Campagna amica”, delle Aziende Certificate del Parco Naturale di Porto Conte e del Flag Nord Sardegna, con esposizione, degustazione e vendita delle produzioni agroalimentari del territorio;

– Assonautica Nord Sardegna – il Progetto Cambusa (Best practice) L’integrazione tra la filiera del turismo da diporto e delle produzioni agroalimentari di qualità;

– Area Istituzionale – Stand: Comune e Fondazione Alghero, Camera di Commercio di Sassari, Fondazione di Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna, Parco Regionale di Porto Conte, Parco Nazionale dell’Asinara, Flag Nord Sardegna, UISP, ACLI, APS Camperisti Torres;

– Spazio Esposizione e Stand – Veicoli ricreazionali, Prodotti della nautica, del settore ciclistico e dello sport in ambiente, Associazioni ed aziende di servizi di promozione del turismo culturale, sportivo ed itinerante, Aziende locali valorizzazione produzioni del territorio, dei servizi assicurativi;

– Spazio attività ludiche e laboratori (laboratori didattici ed esibizione di Tiro con l’Arco)

– Arena eventi ed attività collaterali (video promozionali, mostre, convegni, attività musicali e di intrattenimento)

– Area parcheggio riservato e di servizio (Autocaravan, Autovetture, Bici) – Mobilità sostenibile (electric bikes and cars) – Servizi di trasporto collettivo – Autoemoteca AVIS

In città

– Enogastronomia – Il menu del Festival: la cucina di tradizione, (menù convenzionati con Ristoratori della Città);

– Convenzione con servizi di Mobilità elettrica;

Arena eventi

– ore 18 Cerimonia di accoglienza e di apertura del Festival

– ore 19 “Il sistema ambientale e naturalistico del Nord Ovest dell’isola”, Il Cammino minerario di Santa

Barbara del Nord Ovest

– ore 20.30 Rassegna musicale

Sabato 2 ottobre

– ore 9.30 Piazzale della pace: attività ludiche e sportive sino alle 13

Laboratorio giochi tradizionali della Sardegna.

– ore 9.30 Raduno e partenza dal Piazzale della Pace: Cicloturismo, la Rete regionale degli itinerari

ciclabili: Alghero – Borgata dell’Argentiera (Bici da strada: dal Piazzale della Pace in direzione Palmadula, arrivo alla borgata ex mineraria dell’Argentiera e ritorno, per complessivi 58 chilometri con dislivello di 1100 metri.

– ore 9.30 Raduno e partenza da casa Gioiosa – Mountain bike – Itinerario nell’ambito del Parco Naturale

Regionale di Porto Conte: da Tramariglio, Cala della Barca, Puntetta del Griscera, Cala Viola, Torre del Porticcciolo. Al rientro possibilità di raggiungere Monte Timidone.

Percorso di 30 chilometri con dislivello di 700 metri. Il percorso ridotto prevede invece 20 chilometri di percorrenza ed un dislivello di 400 metri.

– ore 10.30 Raduno e partenza dal Piazzale della Pace per Bici in città – Una passeggiata su due ruote,

aperta a tutti, con aneddoti e curiosità.

– ore 10 Raduno e partenza da Tramariglio – Trekking – Itinerario nell’ambito del Parco Naturale

Regionale di Porto Conte: da Tramariglio a Cala Barca. Un percorso di 6 Km, molto panoramico e adatto a tutti. Livello escursionistico T.

– ore 9.30 Raduno e partenza dalla Miniera di Cala Bona – Cammino – tappa del Cammino minerario di

Santa Barbara del Nord Ovest: dalla miniera di Cala Bona al nuragico di Palmavera. (Km 14.00)

– ore 9.30 Raduno e partenza dalla Spiaggia di San Giovanni – Kayak -Escursione sino alla Spiaggia

dell’Olandese. Percorso di rientro partenza alle ore 14,30.

– ore 10,30/12,30 e 16,30/18,30 Spiaggia di San Giovanni: introduzione alla canoa per bambini e adulti.

– ore 10,30/12,30 e 16,30/18,30 Spiaggia di San Giovanni: Introduzione al Windsurf e Sup per bambini e adulti.

Arena eventi

– ore 19 Tavola rotonda: Sardegna tutto l’anno, ricerca sulla dimensione e il carattere del turismo

itinerante nell’Isola, le attività sportiva in ambiente e la Rete Ciclistica Regionale

– ore 21 Rassegna musicale

Domenica 3 ottobre

– ore 10.30 Piazzale della pace: attività ludiche e sportive sino alle 13

Manifestazione di Tiro con l’Arco con esibizione e prove per neofiti.

– ore 10 Raduno e partenza dal Piazzale della Pace

Millepiedi in città: Itinerari urbani e Game city, escursioni guidate in Città per adulti e bambini.

– ore 9.30 Raduno e partenza dal Piazzale della Pace: Cicloturismo, Rete regionale degli itinerari ciclabili:

Alghero – Bosa (Bici da strada: dal Piazzale della Pace, lungo mare, Cala Bona, spiaggia La

Speranza, loc. Ferru e Caddu presso Marargiu e ritorno, per un totale di 58 chilometri, con

dislivello di 1100 metri.

– ore 9.30 Raduno e partenza dal Piazzale della Pace – Mountain bike – Itinerario nell’ambito del Parco

Naturale Regionale di Porto Conte: dal Piazzale della pace, verso Fertilia, Punta Negra, Le Bombarde, la Spiaggia del Lazzaretto, Porto Agre, Punta Giglio, Maristella e ritorno. Un percorso di 34 chilometri, con 580 metri di dislivello.

– ore 10 Raduno e partenza da Cala di Port Agra – Trekking – Itinerario nell’ambito del Parco Naturale

Regionale di Porto Conte: da Cala di Port Agra, Punta Giglio, Monte Pedros. Un percorso ad anello di 10 Km. Si cammina sul filo delle falesie, tra bassa vegetazione e pendenze mai trascurabili. Percorso utile per chi vuole avvicinarsi ai sentieri del Supramonte. Livello escursionistico E.

– ore 9.30 Raduno e partenza da Tramariglio – Cammino – tappa Cammino minerario di Santa Barbara del

Nord Ovest: da Tramariglio a Cala Viola – Porticciolo. (Km 10.90)

– ore 9.30 Raduno e partenza dalla Spiaggia di San Giovanni – Kayak -Escursione sino a Poglina – Percorso

di rientro partenza alle ore 14,30.

– ore 10, 30/12,30 e 16,30/18,30 Spiaggia di San Giovanni – Introduzione alla canoa per bambini ed adulti.

– ore 10,30/12,30 e 16,30/18,30 Spiaggia di San Giovanni – introduzione al Windsurf e Sup per bambini ed adulti.

Arena eventi

– ore 19 Tavola rotonda – La città del Nord Ovest: Accessibile, autentica ed ospitale, il Portale del Nord

Ovest del turismo itinerante e la rete degli itinerari sportivi, turistici ed enogastronomici)

– ore 21 Cerimonia di chiusura del Festival – Consegna riconoscimenti

Annuncio della sede che ospiterà il festival nell’autunno del 2022.

– ore 22 Rassegna musicale