Ad Alghero (dal 20 al 25 giugno) Festa della Musica, ospite speciale Niccolò Fabi

ALGHERO – Anche ad Alghero sarà Festa della Musica. Sei giorni di grandi concerti, arte di strada e spettacoli dal forte sapore identitario. Il connubio perfetto con cui la Riviera del Corallo inaugura l’estate 2023. “Vivi la Vita”, dal 20 al 25 giugno la manifestazione nazionale promossa dal Ministero della Cultura fa tappa obbligata nella Riviera del Corallo, sempre più capitale degli eventi in Sardegna. Tra i numerosi appuntamenti in programma, grazie alla collaborazione delle associazioni culturali locali, l’atteso e coinvolgente concerto di “Niccolò Fabi SoloTour Estate 2023” il 22 giugno sullo splendido palco incastonato nel centro storico, nello slargo Lo Quarter. “Celebriamo la musica nelle sue diverse forme, con una settimana di grandi eventi in grado di attirare turisti, coinvolgere e far rivivere tradizioni antiche” assicura il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu. E’ il caso dei Focs di Sant Joan, una tradizione che si ripete e quest’anno riporterà anche sul Lungomare Barcellona ed il lido San Giovanni il calore dei tradizionali falò ad illuminare il mare e suggellare antichi riti di amicizia.