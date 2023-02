“Ad Alghero abbiamo difeso il diritto alla mobilità”

ALGHERO – “Abbiamo difeso e difenderemo sempre, in ogni sede e a tutti i costi, il diritto alla mobilità dei cittadini sardi. Considero irrinunciabile il principio della continuità territoriale per i collegamenti dalle isole: la condizione di insularità non può essere causa di svantaggio o discriminazione per le popolazioni residenti. Con la Commissione europea è stata promossa un’interlocuzione costante e positiva ed è stata condivisa l’opportunità di procedere nei tempi necessari ad una nuova gara, garantendo nelle more i collegamenti. Cosa che ha consentito alla regione Sardegna di procedere all’aggiudicazione provvisoria del servizio da Alghero per Milano e Roma, a cui, al termine delle verifiche di rito, seguirà l’approvazione degli uffici del ministero che mi onoro di guidare.

In queste settimane abbiamo preferito lavorare in silenzio, e ora possiamo far parlare i primi frutti della nostra determinazione”.

Lo dice il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a proposito della continuità territoriale garantita alla Sardegna anche da e per Alghero.