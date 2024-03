Ad Alghero (a fine giugno) il grande evento nautico “Swan Sardinia Challenge” | video

ALGHERO – Alghero si conferma teatro di grandi eventi. Non solo musica, ma come già avvenuto col Mondiale del Rally, anche nautica. E nel caso specifico, dal 25 al 29 giugno, Alghero ospiterà la manifestazione di caratura internazionale “ClubSwan” che, questa mattina, nella sala conferenze del Lo Quarter è stato illustrato alla presenza di Giancarlo Piras, presidente del Consorzio del Porto di Alghero, del Sindaco Mario Conoci, di Corrado Fara Presidente III zona FIV 4, Biagio Semeraro – Comandante del Porto, Maria Grazia Salaris Assessore allo Sport e Luisa Bambozzi – managing director di ClubSwan Racing.

“Una vetrina di grande livello per Alghero” hanno detto gli amministratori locali per un appuntament, con importanti ricadute turistiche e dunque economiche, che vedrà la presenza di quasi 500 persone tra organizzatori, staff e personale, oltre il pubblico che verrà richiamato rispetto ad uno spettacolo di rilevanza mondiale per quanto concerne il mondo della vela.

ClubSwan Racing, la divisione sportiva di Nautor Swan, ha presentato il calendario sportivo 2024 al BOOT di Duesseldorf lo scorso gennaio, con circuiti dedicati per entrambe le flotte rating e one design. La stagione 2024 è iniziata a febbraio nei Caraibi con la RORC Caribbean 600, parte della Swan Maxi Series, che comprende otto eventi per gli armatori di Maxi Swan in tutto il mondo. Il calendario Rating include, oltre alla Swan Maxi Series, quattro serie regionali nel Mediterraneo (Campionato ORC MED, Loro Piana Giraglia, Copa del Rey Mapfre, Les Voiles de St Tropez), nel Baltico (Kieler Woche, Gotland Runt, la prima Swan Nordic Regatta in agosto a Copenaghen e gli ORC Europeans), nel Solent (Round the Island Race, Cowes-Dinard-San Malo Race, Taittinger Royal Solent Yacht Club Regatta, Cowes Week), e in Nord America (NYYC 170 Annual Regatta, NYYC Race Week, Safe Harbour Safe Weekend, ORC Awards). Il momento clou per ClubSwan Racing è la Rolex Swan Cup 2024, con oltre 100 imbarcazioni a rappresentare 58 anni di Nautor Swan.

A giugno si svolge la terza tappa del circuito con il Swan Sardinia Challenge, ospitata per la prima volta nelle splendide acque di Alghero che ospita l’edizione 2024 della Swan Sardinia Challenge con le Classi ClubSwan 50 e ClubSwan 36 Una delle novità della stagione 2024 è la Swan Sardinia Challenge (25-29 giugno), che avrà luogo nell’incantevole e affascinante Alghero. L’antica bellezza della città sarà uno sfondo spettacolare per un evento glamour. La sinergia tra gli eventi sociali e il suggestivo paesaggio di Alghero promette di offrire una fusione unica di sportività e prestigio.

“Si tratta di un circuito che ha un grande appeal sia in mare che a terra, e questo rappresenterà una grande sfida per Alghero. Insieme alla Regione Sardegna e al Comune di Alghero, stiamo già lavorando per offrire esperienze indimenticabili durante l’evento. Possiamo assicurare che l’ospitalità sarda lascerà un segno negli armatori e nei velisti”, sono le entusiastiche parole di Giancarlo Piras, Presidente del Consorzio Porto di Alghero.

Corrado Fara, nella sua veste di Presidente della Federazione Italiana Vela – III Zona/Sardegna, avendo dato l’impulso per l’organizzazione dell’evento ad Alghero, commenta con grande soddisfazione l’opportunità di mettere in evidenza il patrimonio e le bellezze di Alghero attraverso un evento di portata internazionale come il Swan Sardinia Challenge. “Come Federazione Italiana Vela, siamo orgogliosi di collaborare strettamente con gli organizzatori del circuito The Nations League, impegnandoci attivamente affinché la parte tecnica dell’evento risponda ai più elevati standard di qualità, come ci si attende da armatori e velisti di questo prestigio”. Le emozioni e la passione delle regate saranno arricchite a terra dal piacere delle bellezze di Alghero, che offrirà agli armatori ed equipaggi l’opportunità unica di immergersi nella community Swan attraverso eventi sociali memorabili e regate competitive, a bordo di imbarcazioni uniche per stile, design e prestazioni. Il programma prevede la cerimonia di apertura il 25 giugno, seguito da 4 giorni di regate serrate nelle acque cristalline prospicienti la città.

“La Swan Sardinia Challenge ad Alghero unisce la bellezza naturale del mare con l’emozione della competizione in real time” commenta Federico Michetti, Head of Sport Activities di Nautor Swan. “Qui, le classi ClubSwan 50 e ClubSwan 36 si sfideranno in una regata avvincente e piena di adrenalina, in uno scenario mozzafiato. La bellezza del paesaggio insieme alla determinazione dei partecipanti, non potrà che generare un’atmosfera carica di energia positiva, divertimento e celebrazione per lo sport della vela.” I sette eventi del circuito The Nations League sono resi possibili grazie al supporto dei prestigiosi partner che accompagnano il circuito: Rolex, Randstad e Henri Lloyd (solo per citare i principali). Legati dalla comune passione per la vela e un profondo rispetto per il mare, il loro costante sostegno e dedizione sono essenziali per garantire lo standard inimitabile degli eventi Swan.

IL VIDEO INTEGRALE DELLA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

https://fb.watch/qZk7H_zA7w/