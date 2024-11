“Ad AerooItalia ex-consulente grillino, Todde gli dia qualche informazione per i check in”

ROMA – “L’unica cosa a 5stelle di Aeroitalia è il passato da consulente del ministro Toninelli del suo AD, Gaetano Intrieri. Chiediamo alla Presidente Todde, da esperta, di consigliare chi ha condiviso con lei l’esperienza al Governo, se pur in ruoli diversi”. Così Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del Dipartimento nazionale per l’Insularità di Forza Italia, dopo aver pubblicato un nuovo video sui suoi profili social sui disagi della ‘nuova continuità territoriale’. “Bloccare il check-in on line 3 ore prima del volo è un’assurdità. E’ sufficiente recarsi al desk di Fiumicino per vedere quante persone lamentano disagi e inefficienze. “Di questo passo il ‘vaffa-day’ diventerà quotidiano ma verso i suoi stessi inventori che, messi alla prova, non sanno neppure gestire la normale amministrazione”.