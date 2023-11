ALGHERO – Forti polemiche sul problema dell’acqua non potabile ad Alghero. Ecco un video del consigliere del gruppo Per Alghero, Pietro Sartore, sulle dichiarazioni del sindaco Conoci in merito al grave ritardo con cui è stato comunicato ai cittadini il fatto che l’acqua su tutto il territorio di Alghero non è potabile da una settimana

IMG_0751