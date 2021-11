“Abbanoa, Conoci dopo 2 e anni mezzo si è svegliato”

ALGHERO – “Apprendiamo con favore che il Sindaco dopo “soli” 2 anni e mezzo si sia svegliato dal suo torpore e si sia reso conto che il sistema idrico-fognario di Alghero ha evidenti problemi progettuali che lo fanno andare in tilt ogni volta che piove.

Il bell’addormentato di Porta Terra però, invece di provare a scaricare tutte le colpe su Abbanoa (che certo non ne è scevra…), dovrebbe spiegare quali azioni ha messo in campo durante il suo mandato per provare a risolvere le note criticità.

Nella scorsa consiliatura Comune e Abbanoa progettarono un organico piano di interventi sulla rete idrica e fognaria, denominato “Progetto Alghero”, che prevedeva diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a cominciare dai lavori avviati e conclusi nel 2018 di rifacimento di interi tratti di condotte idriche, e sottoscrissero, inoltre, un Piano straordinario di interventi sul sistema fognario e raccolta delle acque meteoriche.

Il Sindaco, finalmente desto, dovrebbe intanto spiegare se il Comune ha compiuto gli interventi di sua competenza e se ha monitorato costantemente il progetto per verificare che Abbanoa portasse avanti gli interventi a suo carico.

Abbanoa è sicuramente inadempiente, non ne dubitiamo, ma cosa ha fatto il centrodestra per controllare che portasse avanti i suoi impegni, realizzando gli interventi previsti?

Mentre i suoi amici in Regione si preoccupavano solo di cambiare i vertici di Abbanoa, cosa faceva Conoci per far si che Abbanoa mettesse in pratica le azioni su cui si era impegnata col protocollo sottoscritto col Comune?

Vi erano in esso delle azioni previste proprio per gestire gli esuberi in caso di pioggia (tra cui la riattivazione della condotta del troppo pieno del Mariotti presso il molo di sopraflutto e lo studio di fattibilità di una condotta premente dalla vasca in piazza Maria Carta verso il Mariotti da affiancarsi a una seconda condotta in pressione originante dalla vasca di San Giovanni, in modo da portare direttamente al Mariotti le acque oggi costrette a passare dal Bigagli). Vorremmo sapere se Abbanoa le ha realizzate (anche se la domanda risulta piuttosto retorica…) e soprattutto cosa ha fatto l’Amministrazione per controllare che venissero realizzate, piuttosto che svegliarsi sempre e solo dopo l’ennesimo acquazzone?

Inoltre ci piacerebbe anche avere risposte se siano state eseguite le azioni a carico del Comune. In primis in termini di manutenzione ordinaria è stato fatto tutto quanto era necessario?

Due anni e mezzo di sonno possono bastare e, pertanto, attendiamo fiduciosi (e per iscritto, a termini del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale) una dettagliata risposta alla nostra interrogazione sul tema che, protocollata esattamente un anno fa, abbiamo riproposto nei giorni scorsi non avendo ancora – passato un anno dal primo tentativo- avuto risposta.

Confidiamo nel fatto che il Sindaco, finalmente ridestatosi dal suo torpore, stacchi ora la testa dal cuscino e inizi a dare risposte puntuali”.