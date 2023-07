A Stintino nasce il primo “Presidio Acquatico nel Nord Sardegna”

STINTINO – Il Comune di Stintino è lieto di annunciare una nuova e innovativa iniziativa a favore della sicurezza costiera nella splendida località balneare del litorale delle Saline fino alla zona di Ezzi Mannu. Grazie a una collaborazione esclusiva con i Vigili del Fuoco, il Comune di Stintino sarà il primo comune nel Nord Sardegna a istituire un “Presidio Acquatico” dedicato alla prevenzione e sicurezza delle coste durante i mesi di luglio e agosto.

Il Presidio Acquatico rappresenta un importante passo avanti nella protezione delle acque costiere e dei bagnanti, garantendo un’azione tempestiva e mirata in caso di emergenze. I Vigili del Fuoco saranno equipaggiati con mezzi d’avanguardia, tra cui moto d’acqua e gommoni, per monitorare costantemente le zone costiere e intervenire prontamente in caso di necessità.

L’obiettivo primario del Presidio Acquatico è quello di garantire un ambiente balneare sicuro per residenti e turisti, prevenendo potenziali situazioni di pericolo e rispondendo tempestivamente a emergenze legate alla balneazione e alla navigazione. Grazie alla presenza costante dei Vigili del Fuoco nelle acque del litorale, si punta a ridurre i rischi di incidenti e a garantire un pronto intervento in caso di situazioni di pericolo.

Il Sindaco di Stintino, Rita Vallebella, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare questa iniziativa senza precedenti nel Nord Sardegna. La sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri ospiti è una priorità assoluta per il Comune di Stintino. Grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco, potremo garantire un presidio costiero senza precedenti, contribuendo così a rendere le nostre acque ancora più sicure per tutti.”

In caso di eventuali emergenze, è attivo il numero 112 “Numero Unico di Emergenza”, per segnalare tempestivamente la situazione e richiedere l’intervento delle forze di soccorso.