A Sassari il Natale è targato LABohème

SASSARI – Cinque concerti per avvicinarsi alle feste di fine anno sono il menu di Natale dell’Associazione culturale musicale teatrale LABohème a Sassari. Dal 19 al 23 dicembre, in diversi punti della città, artisti e ospiti dell’associazione culturale proporranno una serie di iniziative, che coinvolgono anche i ragazzi delle scuole, inserite nel calendario di eventi curato dal Comune.

Si parte giovedì 19 dicembre alle 16 ai mercatini di Natale della scuola di San Giuseppe con i Flute ensemble del Liceo musicale “Azuni” e degli istituti comprensivi “Farina – San Giuseppe” e “Brigata Sassari”: una famiglia di flauti (ottavini, flauti in do, sol e basso) suonati da venti giovanissimi studenti intonerà i classici delle festività natalizie.

Domenica 22 e lunedì 23 dicembre dalle 18,30 via ai concerti itineranti del coro Lolek Vocal ensemble diretto da Barbara Agnello. I giovani coristi si esibiranno in quattro “carols” di Natale a cappella di 15 minuti replicati nelle piazze del centro. Domenica 22 si parte da piazza Castello, passando poi per via Luzzatti, piazza Azuni e piazza Santa Caterina. Lunedì 23 si replica in piazza d’Italia, largo Brigata Sassari, piazza Fiume ed emiciclo Garibaldi. I canti natalizi itineranti nati in epoca vittoriana diventano motivo di un’esperienza partecipativa in cui le famiglie si uniscono ai cori festosi, in un coinvolgimento attivo che crea un senso di unità, permettendo alle persone di condividere l’entusiasmo delle festività in un contesto informale e caloroso.

Il 23 dicembre alle 10 e alle 12 alla libreria Mondadori in largo Cavallotti doppio appuntamento con il Trio strumentale LABohème, formato da Annamaria Carroni (flauto traverso), Cristiana Nuvoli (clarinetto) e Antonella Chironi (pianoforte) che insieme alla voce narrante di Denise Gueye si esibiranno in forma di lezione-concerto avvicinando i piccoli ascoltatori al mondo della musica attraverso una delle fiabe natalizie più conosciute, Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Il quartetto, formato da musiciste sarde, oltre che nell’attività concertistica solistica è impegnato nella divulgazione della musica e vanta un’esperienza più che decennale nell’insegnamento strumentale scolastico. Gli appuntamenti di Natale dell’Associazione LABohème sono tutti gratuiti.