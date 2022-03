A Cagliari la grande star brasiliana Marisa Monte

CAGLIARI – La stagione dei Grandi Eventi 2022 di Sardegna Concerti prosegue ospitando Marisa Monte e la sua band di nove elementi. Autentica star internazionale, con oltre 10 milioni di album venduti e 4 Latin Grammy Awards, Marisa Monte è universalmente considerata tra le più importanti cantautrici contemporanee. Acclamata come una popstar nel suo paese, osannata dalla critica internazionale per la sua versatilità e la capacità di spaziare tra generi musicali diversi, nell’ottobre del 2021 ha aggiunto al suo palmarès il Premio Tenco, il più prestigioso riconoscimento tributato alla musica cantautorale da parte della critica italiana.

Forte di questo ennesimo riconoscimento, sabato 18 giugno, per i Grandi Eventi 2022 di Sardegna Concerti, in collaborazione con Jazz in Sardegna, Marisa Monte approda sul palcoscenico del Teatro Massimo di Cagliari con “Portas” il nuovo progetto che dà anche anche il titolo al tour internazionale. Registrato in più continenti durante la pandemia, l’album – il primo come solista nell’ultimo decennio – contiene anche un sorprendente omaggio alla Sardegna dal titolo “Vento sardo”, un singolo ispirato alle suggestioni dell’arcipelago maddalenino vissute durante una crociera in barca a vela.