“9milioni ad Alghero dalla Giunta regionale di Centrodestra”

ALGHERO – “Il Comune di Alghero ottiene dalla Regione circa 9 milioni di euro di finanziamenti per lavori pubblici, sport, ambiente ed eventi. Di particolare importanza 2 milioni di euro per il completamento della circonvallazione, che va ad aggiungersi al precedente finanziamento regionale per l’integrale copertura dell’infrastruttura viaria; 1,5 milioni per la riqualificazione della borgata di Fertilia e circa 1,2 milioni per la riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, tra cui il Mariotti, il Pino Cuccureddu, il Carmine, La Cunetta e quelli delle borgate di Fertilia e Santa Maria La Palma. Ma anche i campi da baseball e l’impianto del Rugby, con le squadre che militano nella massima serie e che meritano sostegno.”. Ne da notizia Michele Pais, presidente del Consiglio regionale e coordinatore regionale della Lega Sardegna.

“Interventi che non si vedevano da anni e che si aggiungono ad altri importantissimi in materia ambientale, con 600 mila euro per opere di difesa costiera, e quelli rivolti per il sociale ed eventi sportivi, che vanno dal rally, al motocross alla vela, per un ammontare complessivo di oltre 4 milioni di euro.

A queste risorse se ne potranno aggiungere altre, importanti, con successive delibere di giunta, nella ripartizione dei fondi per l’impiantistica sportiva”.

“E’ un risultato che si aggiunge a quelli finora ottenuti dal nostro territorio grazie all’Amministrazione regionale guidata da Christian Solinas” – conclude Michele Pais – “Sono decine i milioni di euro arrivati in città dalle casse regionali in questo quinquennio, come mai era capitato in passato da precedenti amministrazioni regionali. Tutto certificato con dati e numeri che si trasformano in opere, attività e servizi per i cittadini”.