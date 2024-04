Un Orizzonte Comune per Alghero, nasce il movimento: obiettivo rilancio turismo e rinnovamento| video

ALGHERO – Nasce ad Alghero “Orizzonte Comune”. Una sala gremita del Cafè Latino ha partecipato al battesimo della nuova forza politica guidata dall’assessore regionale al Turismo, Commercio e Artigianato, già sindaco di Castelsardo, Franco Cuccureddu il quale ha passato lo scettro cittadino del movimento ad Antonio Cardin e Christian Mulas. Entrambi con importanti esperienze politiche in particolare il secondo, come noto, attuale consigliere comunale e presidente della commissione ambiente e sanità. Presente anche un altro importante assessore regionale ovvero Antonio Piu ai Lavori Pubblici che ha ribadito la centralità delle istanze provenienti dal territorio.

Delusi dal Centrodestra, insieme ad un gruppo di persone già attive in ambito politico e sociale, hanno deciso di prendere le redini della nuova formazione al fine di creare qualcosa di importante in vista anche delle imminenti elezioni comunali. L’alveo è quello del Centrosinistra allargato alle forze civiche e di centro. Questo è stato detto e ribadito anche oggi. Ed è per questo che, infatti, come già riportato da Algheronews, che oltre le interlocuzioni pare che possa definirsi, entro domani, un’ampia alleanza in contrasto al Centrodestra.

Sul nome del candidato a sindaco c’è ancora qualche passaggio da fare. Dovrebbe essere Raimondo Cacciotto. Ma potrebbe anche essere individuata qualche altra figura. Per adesso, sia Mulas che Cardin hanno ricordato l’importanza di avere un legame diretto con l’attuale governo regionale ancora di più settori vitali per Alghero e il suo territorio come turismo, commercio e artigianato.

LA PAROLE DI FRANCO CUCCUREDDU E CHRISTIAN MULAS