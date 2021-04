4 Corsie, telenovela Commissario: urge nomina

ALGHERO – “Ora più che mai è necessario chiedere la nomina urgente di un Commissario”. Ancora una volta i partiti di centrodestra F.I, PSd’A, UDC, e il Gruppo Misto invocano l’applicazione del Decreto Semplificazioni del 16 luglio dello scorso anno che all’art. 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, adottato previa intesa con il Presidente della Regione interessata, possa nominare un Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali che comportano un rilevante impatto sul tessuto-socio-economico a livello regionale o locale. “Sembra una norma scritta per realizzare velocemente la Sassari-Alghero –precisano-.” Le forze politiche rispettivamente rappresentate da Marco Tedde, Giuliano Tavera, Nina Ansini e Monica Pulina manifestano preoccupazione perché a seguito dei solleciti del Presidente Solinas l’ANAS ha annunciato che la strada Sassari Alghero è appaltabile entro il 2023. “Oggi più che mai occorre una applicazione tempestiva e rigorosa della norma, che consentirebbe di recuperare almeno in parte i decenni perduti, e di dare ascolto alle legittime istanze delle comunità della Provincia di Sassari che alla luce della crisi che da troppi anni la affligge ha sempre più necessità di attenzioni tempestive.” Secondo gli esponenti politici la norma che prevede la nomina del Commissario sembra scritta appositamente per la Sassari-Alghero. Basti pensare che per l’esecuzione degli interventi e per la loro accelerazione i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e provvedono ad esercitare le loro funzioni anche a mezzo di ordinanze. “Siamo sempre più convinti che il Presidente Solinas debba chiedere con forza al Presidente del Consiglio dei Ministri la sua nomina a Commissario con facoltà di nomina di sub commissari – chiudono F.I, PSd’A, UDC e Gruppo Misto-“.