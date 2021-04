4 Corsie, il Governo apre al Commissario

ALGHERO – “Il commissariamento della Sassari-Alghero? Perché no”. Tappa in Sardegna, questa mattina, da parte del sottosegretario dei Trasporti e delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, che apre alla possibilità di nominare (in tempi piuttosto celeri) un commissario per sbloccare l’iter dell’ultimo tratto della “4 corsie” tra Sassari e Alghero. A darne notizia l’Ansa Sardegna.

Proprio ieri il nuovo appello degli ex-sindaci ed ex-consiglieri regionali Marco Tedde e Mario Bruno affinchè si raggiunga tale obiettivo. “Abbiamo commissariato 57 opere per sbloccare più di 80 miliardi di lavori grazie a un provvedimento predisposto dal governo Conte e firmato dal premier Draghi, nel quale la Sardegna è stata grande protagonista soprattutto in tema di infrastrutture idriche, fondamentali per una regione come questa”, chiude Cancelleri.