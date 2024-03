4 Corsie, “Aggiudicato finalmente l’appalto, ora inizio dei lavori”

ALGHERO – “Aggiudicati finalmente i lavori della Sassari- Alghero, nei lotti 1 e 4. Con atto dell’Anas del 28 febbraio scorso, è stata formalizzata l’aggiudicazione immediatamente efficace a un raggruppamento temporaneo, con impresa mandataria l’Aleandri SpA. Si procederà ora alla stipula del contratto e alla consegna dei lavori. Si tratta dei lavori da Rudas ad Alghero, circonvallazione compresa, e tra il bivio di Olmedo e l’Aeroporto di Alghero-Fertilia, che completano l’arteria stradale a 4 corsie. L’azione instancabile di sollecito, di denuncia e di protesta, attuata con perseveranza negli anni, ha avuto il suo esito, finalmente. Sarà completata una vergognosa incompiuta. Abbiamo reperito le risorse con la legge Sblocca Italia nel 2014, conservate negli anni, superate le resistenze in fase di VIA, ottenute tutte le approvazioni, compreso il parere definitivo del Consiglio dei Ministri che ha avocato a sé ogni decisione nel 2019, stimolato dal territorio. La strada Sassari- Alghero sarà completata, con la circonvallazione e la bretella per l’aeroporto. Ancora un grande grazie a tutti coloro che nelle istituzioni hanno collaborato al risultato. Un grazie sentito alle organizzazioni sociali e sindacali e ai cittadini che sempre hanno fattivamente supportato ogni iniziativa per un’arteria stradale fondamentale per il Nord Sardegna”.

Mario Bruno