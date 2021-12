3° Challenge, rombano i motori ad Alghero: è sfida al vertice

ALGHERO – Iniziano a rombare i motori nel Piazzale della Pace ad Alghero per il “3° Challenge Riviera del Corallo” organizzato dal Team Alghero Corse e col sostegno della Fondazione Alghero e Amministrazione Comunale. Una gara che, oltre a chiudere la stagione 2021, è divenuta tappa del “Campionato italiano”. Nel secondo weekend di dicembre, all’interno del difficile e particolare circuito cittadino della città catalana si sfideranno i due contendenti del campionato italiano di “Challenge” ovvero Cosimo Salonna (Renault Gtt) e Cristian Pironti (Peugeot 106 – Tramonti Corse). La distanza tra i due è talmente esigua che la vittoria di uno dei due, visto il punteggio assegnato, potrebbe assegnargli il campionato. Tra i 31 piloti iscritti ci sono alcuni tra i più importanti locali: Enea Carta (vincitore dell’ultimo Challenge) Luca Tilloca, Roberto Idili, Diego Pala, Daniele Vacca, Angelo Fois e il figlio Michele. Il crono-programma della manifestazione motoristica prevede, dopo l’inaugurazione nella giornata di venerdi, definita in base anche alle condizioni meteo, l’esibizione del grande campione di “Drifting” Giovanni Della Pozza, lo show sarà venerdi e sabato alle 19.30. Poi, domenica, l’attesa gara che si svolgerà, prendendo avvio la mattina alle 9.00, fino alle 19.30 in tre manche a cui seguirà la premiazione dei vincitori. A corollario della manifestazione sportiva ci saranno diversi stand dove poter gustare alcune tra le prelibatezze tra i piatti locali.

Nella foto Cosimo Salonna con la Renault Gtt