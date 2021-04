2milioni a Sassari, emergenza abitativa è priorità

CAGLIARI – La Giunta regionale ha deliberato interventi per 2 milioni di euro destinati l’edilizia residenziale pubblica nel Comune di Sassari. Con queste risorse saranno possibili l’esecuzione di opere urgenti di manutenzione straordinaria che coinvolgono le componenti strutturali e impiantistiche degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. “Sono risorse importanti che portano un vantaggio per l’intera comunità – dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais– perché contribuiscono ad attenuare la disuguaglianza abitativa, mirano alla qualità delle abitazioni e favoriscono la relazione tra gli abitanti e la condivisione degli spazi”. “Quello di Sassari è un un patrimonio abitativo datato, con molte strutture danneggiate dal tempo” – conclude Pais – “Il presidente Solinas e l’assessore Salaris, mostrano un’attenzione massima sul tema dell’edilizia popolare e, in particolare, a quella sassarese fortemente degradata. La lotta al degrado abitativo e la programmazione di politiche abitative efficaci sono una priorità che la Giunta regionale sta affrontando con azioni concrete”.