125mika euro per il “Mercato di primo pescato”

ALGHERO – Ripristino della funzionalità e messa in sicurezza dell’impianto di rilevazione e allarme antincendio dell’edificio, realizzazione di un nuovo impianto di luci di emergenza, sostituzione della porta scorrevole danneggiata, realizzazione di un locale tecnico per il generatore elettrico, interventi vari di sistemazione. Sono queste le opere previste nel Mercato del primo pescato della banchina Millelire del porto di Alghero. La struttura, edificata a metà degli anni 2000 per la vendita a km zero dei prodotti della piccola pesca algherese, sarà oggetto di un primo e importante restyling riguardante soprattutto l’impiantistica, la messa a norma e la certificazione degli impianti. È quanto contenuto nella delibera n. 253 approvata mercoledì scorso dalla Giunta, su proposta degli Assessori alle Opere Pubbliche e Sviluppo Economico, Francesco Marinaro e Ornella Piras. L’esecutivo Cacciotto, che ha incentrato l’ordine del giorno con una accelerata sugli di interventi di manutenzione straordinaria su scuole e impianti sportivi, ha disposto per il Marcato una dotazione finanziaria di 125 mila euro. Prevista ora la chiusura della fase progettuale con la parte esecutiva dell’elaborato redatto dagli uffici comunali, con la previsione di affidamento delle opere entro la fine del 2024. Si tratta di un primo lotto dei lavori al quale ne seguiranno ulteriori, che interesseranno opere di manutenzione generale, come il risanamento di alcune parti delle coperture e la sostituzione di infissi, per l’esecuzione dei quali l’Amministrazione sta programmando il reperimento delle necessarie risorse. L’obiettivo è quello di presentare un miglioramento generale delle condizioni della struttura, meta di cittadini e visitatori per l’acquisto del pescato del golfo di Alghero.