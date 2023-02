100mila euro al Parco dalla Regione. “Grazie all’Udc, più progetti, tutele e sviluppo”

ALGHERO – Nonostante il periodo non sia dei più facili, l’UDC ha mantenuto l’impegno preso in Regione rispetto all’Azienda speciale Parco di Porto Conte. Ed è così che è stato confermato il

finanziamento di 100.000 euro come da inserimento e voto positivo del Consiglio Regionale

all’emendamento presentato proprio dall’UDC . “Un importante boccata d'ossigeno afferma il capogruppo dello scudo crociato Christian Mulas, per il Parco di Porto Conte e l’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana che in questo modo avranno ulteriori risorse per proseguire nei

tanti progetti già avviati e attivarne dei nuovi al fine di implementare la tutela ambientale ma

soprattutto anche per creare economie e sviluppo magari anche grazie alle eccellenze

dell’enogastronomia e dei prodotti col marchio del Parco come più volte evidenziato dallo stesso

Presidente Tilloca, dal Direttivo e dal Direttore”.

Continua la nota “un Parco che è sempre più in crescita e questo proprio grazie ai suoi vertici, ai tecnici e al personale che, nonostante le diffuse difficoltà, è riuscito ad andare avanti chiudendo positivamente vecchie pratiche e attivando nuove progettualità. Un lavoro premiato anche dalla volontà della Regione e dunque del Presidente Solinas, dal Presidente Pais e soprattutto dall’;assessore e coordinatore dell’Udc Andrea Biancareddu e dei consiglieri regionali del gruppo centrista che hanno permesso al Parco di avere confermato il finanziamento di 100.000 euro. Un sostegno che, come accadeva nel recente passato, seppur con cifre adeguate all’Ente, dovrebbe essere profuso anche dal Comune di

Alghero, al fine di far crescere ancora di più due gemme come il Parco e l’AMP che del resto danno

risalto ad Alghero e, con le varie attività e richiamo turistico, ambientale e culturale,

all’Amministrazione Comunale”.