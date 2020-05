ALGHERO – Buone notizie per l’aeroporto di Alghero. Volotea collegherà la città catalana con il capoluogo piemontese dal 4 luglio 2 volte a settimana mercoledì e sabato. Voli in vendita fino a fine settembre, ma l’augurio è che il collegamento possa consolidarsi con un operativo migliore e più duraturo! Voli in vendita su www.volotea.com