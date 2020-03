Virus in Sardegna, 84 casi: 4 in più su 60 tamponi

ALGHERO – Aggiornamento dei dati in Sardegna, da parte della Regione, riguardanti la Pandemia che sta colpendo il Mondo intero. Altri 60 esami sono stati effettuati su personale medico e paramedico e dicono che sono 4 i positivi. Il bilancio ad oggi è di 84 infetti: 25 nella Città metropolitana di Cagliari, 3 nel Sud Sardegna, 2 a Oristano, 19 a Nuoro e 35 a Sassari. A questa mattina (16 marzo) sono dunque in totale 695 i tamponi effettuati in Sardegna. Quasi 600 hanno dato esito negativo, 21 quelli ancora in corso di accertamento.