Virus e crisi, creare “task-force” del Nord-Ovest Sardegna

PORTO TORRES – “Il futuro economico e politico dei Comuni del nord-ovest della Sardegna si giocherà tutto sul reale funzionamento dell’Area Metropolitana, e sulla scelta di rinunciare ai campanili per cogliere le opportunità di cambiamento dopo l’emergenza coronavirus: non è più il tempo dell’io, ma del noi”, nuovo appello da parte di Bastianino Spanu (consigliere nazionale del Psd’Az) che, tramite social, evidenzia quella che è una delle principali modalità di azione politica da attuare già da tempo, ma che oggi non è più rinviale: il Nord-Ovest Sardegna, magari sotto l’egida del Commissario Provinciale Pietro Fois e col contributo della Rete Metropolitana, con la creazione di una “task force” per le emergenze sanitarie ed economiche, richiamando alcune capaci e importanti personalità. Solo con nuove soluzioni e tutti insieme se ne può uscire.