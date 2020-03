Virus e crisi: basta critiche, siamo in trincea

ALGHERO – “È una vergogna che ci siano persone che su questa emergenza speculino e strumentalizzino, per mero tornaconto personale, l’operato di questa amministrazione . Questo si potrebbe accettare da un semplice cittadino, è molto più difficile accettarlo da chi ha per diverso tempo ricoperto ruoli più o meno importanti all’interno dell’amministrazione anche se con pessimi risultati”. E’ Roberto Trova, capogruppo del Psd’az in consiglio comunale, a replicare alle critiche di queste ore giunte dal Centrosinistra rispetto la gestione della grave emergenza sanitaria ed economica.

“Capiamo anche che la voglia di apparire e di cercare di nuovo un piccolo posto al sole sia legittima, ma per cortesia le battaglie fatele su altri temi e il gioco delle parti esercitatelo in altri campi , non sulla pelle delle persone che stanno soffrendo sia dal punto di vista sanitario che economico.

Non è colpa di questa amministrazione se la sanità è stata messa in ginocchio, non è colpa del Sindaco o di qualche consigliere comunale algherese e neanche dei consiglieri regionali eletti nel territorio se questo virus ha messo in ginocchio l‘Italia intera, non è colpa di questa amministrazione se il governo centrale non ha fatto quasi nulla per arginare la pandemia”.

“A questo proposito visto che molti stanno tirando in ballo Christian Solinas, facciamo presente che per ben due volte e con forza ha chiesto il blocco aereo e navale per salvare la Sardegna dal contagio e per ben due volte gli è stato risposto dal governo centrale che ancora non era il caso. Oggi, mentre Christian Solinas a livello regionale ringrazia il Segretario del Pd sardo Emanuele Cani per la responsabilità e lo spirito di collaborazione che manifesta vorremmo che anche ad Alghero lo spirito di collaborazione portasse ad una unità e non a divisioni. Questa grave emergenza non ha colore politico ma se non ci sono posti a sufficienza nei reparti di terapia intensiva, se gli ospedali sono in condizioni inadeguate e se non c’è tutto il personale che ci vorrebbe, questo non può essere imputato al governo di questi mesi”.

“Puntualizzato questo, a tutti quelli che son bravi a fare i leoni da tastiera e a denigrare questa amministrazione facciamo presente che ci son persone che stanno lavorando, mentre voi scrivete seduti sul divano, sedici ore al giorno per far fronte a questa emergenza e aiutare sopratutto le persone deboli che a causa della pandemia e della chiusura forzata della loro attività già martoriata dalla crisi economica hanno bisogno di un sostegno morale ed economico”.

“Un ultimo consiglio, non criticate, non denigrate, non attaccate chi si sta’ adoperando anche per voi e magari il tempo libero passatelo, se potete, a inviare un bonifico per aiutare l‘ospedale di Alghero. Insomma, saremmo molto contenti di vedere più post sulla raccolta fondi per il nostro ospedale e meno post che vertano su sterili polemiche. Noi l’iban l’abbiamo messo, adesso sta a voi decidere se aiutarci o continuare a fare i leoni da tastiera contro chi invece si prodiga anche per voi”.

Nella foto Roberto Trova

