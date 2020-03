Virus, controlli Polizia e sanzioni

ALGHERO – Controlli serrati da parte delle della Polizia Locale in città per il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del COVID-19. Gli uomini del Comandante Carmelo Pais stanno presidiando la città con posti di blocco e con controlli sulle attività commerciali e sulle persone che non rispettano le prescrizioni con particolare riferimento all’ordinanza comunale emessa ieri dal Sindaco Mario Conoci.

Gli agenti stanno intensificando l’attività sopratutto nei confronti dei camperisti ( la foto si riferisce ad una verifica svolta stamattina al titolare di un camper che stazionava nel quartiere della Pietraia) con controlli e sanzioni per i trasgressori delle norme a cui è stata applicata la sanzione penale di cui all’art. 650 c.p. Intensificate le attività con particolare riferimento agli spostamenti temporanei ed individuali, che devono essere motivati da comprovare esigenze lavorative o situazioni di necessità, oppure per motivi di salute.