Virus, contagi in Sardegna: netto calo, solo 9 più di ieri

CAGLIARI – Calo importante dei contagi in Sardegna. Si registrano 339 contagiati da “Coronavirus”. Appena 9 in più rispetto a ieri quando c’era stata la crescita dovuta anche ai problemi nei presidi sanitari che, grazie all’impegno di tutti, Regione, Ats e soprattutto operatori sanitari, pare siano stati arginati. Dei contagiati 67 sono ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva e 244 sono in isolamento domiciliare. Nel computo totale si conteggiano anche cinque guariti e il tragico dato di 7 vittime.

In Italia si registrano 3957 contagiati in più rispetto a ieri (anche questi in calo). In tutto sono risultate positive 59.138 persone. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 651 (5476 dall’inizio dell’epidemia). Numeri di incremento minori rispetto a quelli idi ieri.